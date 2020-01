Erfurt. Ein Mann hat in Erfurt Passanten mit einer Gartenschere bedroht. Das war nicht seine einzige Straftat an diesem Tag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

57-Jähriger bedroht Passanten in Erfurt mit Gartenschere

Ein 57-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in Erfurt Passanten mit einer Gartenschere bedroht. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann mit zwei Gartenscheren und einem Teppichmesser bewaffnet gewesen und hätte in einem Einkaufszentrum in der Hermsdorfer Straße mehrere Passanten mit den Gegenständen bedroht.

Die Gartenschere und das Teppichmesser habe der Mann vermutlich in einem Baumarkt gestohlen. Die Polizei brachte den Mann unter Kontrolle und stellte die Gegenstände sicher.

Schon am Vormittag war der Mann auffällig geworden

Der 57-Jährige war bereits am Mittwochvormittag bei einem Diebstahl in einem Discounter in der Altstadt erwischt worden. Dort stellten die Polizisten bei der Durchsuchung des Mannes neben den gestohlenen Lebensmitteln auch Messer sicher.

Der Mann ist wegen Eigentums- und Drogendelikten bereits polizeibekannt. Er bekam Anzeigen in beiden Fällen.