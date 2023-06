61-Jährige geht in Erfurt auf Jugendliche und Polizei los

Erfurt. Die Frau war zunächst in einem Park in Erfurt auf Jugendliche losgegangen, bevor sie sich vehement gegen die eintreffende Polizei wehrte.

Für Aufsehen sorgte am Montagabend eine 61-jährige Frau in Erfurt. Zunächst ging sie drei Jugendliche an, die im Venedig auf einer Wiese Musik gehört hatten. Dabei trat die Frau gegen deren Musikbox, kratzte einen der Jugendlichen und zog einem anderen am T-Shirt. Gegen zu Hilfe eilende Polizeibeamte leistete sie Widerstand, indem sie nach ihnen schlug und trat.

Die Frau musste von den Polizisten zu Boden gebracht werden. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 61-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wurde zudem Strafanzeige unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erstattet.

