65-Jährige bedroht in Erfurt laut spielende Kinder mit Pistole

Erfurt. Die Polizei stattete in Erfurt einer 65-Jährigen einen Besuch ab, nachdem sie drei Jungs mit einem Schreckschussrevolver bedroht hatte.

Eine 65-Jährige fühlte sich in Erfurt Sonntagnachmittag in ihrer Ruhe gestört. Drei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren spielten vor ihrem Haus. Die Frau sprach die Kinder vom Balkon aus an und forderte sie auf zu gehen. Als die Jungs nicht dergleichen taten, platzte der Frau die Hutschnur. Sie ging auf die Straße und bedrohte die Kinder mit einem Schreckschussrevolver.

Zwar erzielte die Frau damit die gewünschte Wirkung, dafür erhielt sie aber kurz darauf Besuch von der Polizei. Die Waffe wurde sichergestellt, die Frau erhielt eine Strafanzeige.

