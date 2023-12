65-Jähriger in Erfurt mit Waffe bedroht

Erfurt.. Ein 65 Jahre alter Betreuer ist am Dienstagabend in einer Mietwohnung von einem 59-Jährigen mit einer Waffe bedroht worden. Die Polizei umstellte das Gebäude.

In Erfurt ist am Dienstagabend ein 65 Jahre alter Mann von einem 59-Jährigen mit einer Waffe bedroht worden. Laut Polizeimeldung des MDRs war der 65-Jährige der Betreuer des Angreifers. Mehrere Polizisten hätten daraufhin in Schutzkleidung das Gebäude umstellt, in dem der 59-Jährige Mieter ist.

Auch ein Teil der Straße musste während des Einsatzes abgesperrt werden. Die Beamten stellten den Mann in seiner Wohnung und beschlagnahmten eine ungeladene Schreckschusspistole. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.