Im Stadtgebiet werden in diesen Tagen 68 Schwarzpappeln von Mitarbeitern des Umwelt- und Naturschutzamtes und des Garten- und Friedhofsamtes gepflanzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Zum Auftakt kamen die Bäume am Geraufer in Gispersleben in die Erde.