Eine FFP 2 Maske. Wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen gilt ab Montag auch wieder Maskenpflicht während des Unterrichts in den Schulen.

7-Tage-Inzidenz geht in Erfurt weiter in die Höhe

Erfurt. Gesundheitsamt meldet für den Vortag 131 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert bei den Corona-Infektionen klettert weiter in die Höhe. Am Samstagmorgen meldet die Stadt, dass er nunmehr bei 448,3 liege. Darin auf gehen die 131 Neuinfektionen mit dem Virus, die am Vortag gemeldet wurden.

Damit wurden bislang insgesamt 12.240 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Für Erfurt gilt laut Thüringer Frühwarnsystem Warnstufe 3. Diese geht auch auf die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz/100.000 Einwohner zurück. Sie beträgt 8,4. In der Landeshauptstadt sind seit Beginn der Pandemie 285 Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben.