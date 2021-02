14 weitere Tests auf das Coronavirus sind bis Mittwochmorgen in Erfurt positiv ausgefallen. Zugleich ist die 7-Tage-Inzidenz seit längerer Zeit erstmals wieder unter 100 gerutscht.

Erfurt 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit dem Vortag und eine 7-Tage-Inzidenz von 89,7 meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Mittwochmorgen.

7-Tage-Inzidenz in Erfurt unter 100 gerutscht

Die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt ist nach längerer Zeit wieder unter 100 gerutscht und mit 89,7 nicht einmal wenig. Die Zahlen aus dem Erfurter Gesundheitsamt am Mittwochmorgen sind topaktuell. Das Robert-Koch-Institut vermeldete mit Stand von Mitternacht noch 104, am Vortag wurde der Wert noch mit 116 notiert. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog