7-Tage-Inzidenz liegt in Erfurt bei 925,6

Erfurt. Am Wochenende wurden - wie üblich - keine Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt somit bei 925,6.

Für Erfurt wurden für Sonntag, 13. März, – wie üblich am Wochenende – keine Neuinfektionen gemeldet. Es wurden bislang insgesamt 37.199 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit unverändert bei 925,6. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 34.009. Ein weiterer Todesfall wurde am Samstag gemeldet: 446 Personen sind somit insgesamt verstorben. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner in Erfurt beträgt weiterhin 23,4.