Ein Nachbar und die Feuerwehr konnten in einem Erfurter Mehrfamilienhaus Schlimmeres verhindern (Symbolbild).

72-Jähriger vergisst Essen auf dem Herd: Feuerwehreinsatz in Erfurt

Erfurt. Die Feuerwehr hat in Erfurt einen Küchenbrand gelöscht. Ein Mann hatte sich Essen gekocht und dann die Wohnung verlassen.

Ein 72-jähriger Erfurter hat Samstagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Er hatte nach Angaben der Polizei gekocht, zwischenzeitlich aber die Wohnung verlassen und den Topf auf der angeschalteten Herdplatte vergessen.

Das Essen brannte an und sorgte für eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung. Ein Nachbar im Mehrfamilienhaus bemerkte den Rauch und rief die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand in der Küche, ein größerer Schaden konnte verhindert werden. Im Raum entstand nur geringer Sachschaden, sodass der Mieter nach anschließender Lüftung in seine Wohnung zurückkehren konnte.