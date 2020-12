Erfurt 72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt in Erfurt gemeldet. Drei weitere Menschen starben.

72 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Erfurt

Binnen der letzten 24 Stunden wurden dem städtischen Gesundheitsamt weitere 72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet - so der Stand am Dienstag, 29. Dezember, 8 Uhr. Somit wurden in Erfurt insgesamt 2813 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Drei weitere an Covid-19 erkrankte Menschen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 190,2, dass seine Zahlen auf der virtuellen Anzeigetafel zuletzt um Mitternacht aktualisierte.

34 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 85 auf 1.852 gestiegen. 59 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 902 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.