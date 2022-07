74-jährige Erfurterin fährt in Feuerwehrfahrzeug - Frau unter Schock

Erfurt. In Erfurt kam es zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und der Feuerwehr. Beide Wagen wurden beschädigt.

In Linderbach in Erfurt kam es am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall mit der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit Blaulicht und Sirene auf der Weimarischen Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung "Hinter den Wänden" stieß sie mit einem Wagen zusammen, so die Polizei.

Die 74-jährige Autofahrerin stand unter Schock, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Wagen der Frau ist nun ein Totalschaden. Das Feuerwehrfahrzeug wurde beschädigt.

