77-Jähriger zieht sich nach Notbremsung in Erfurter Tram schwere Verletzungen zu

Erfurt Ein Junge hat in Erfurt an einer Straßenbahnhaltestelle die Gleise überquert. Die herannahende Bahn musste eine Vollbremsung hinlegen, was einem Mann zum Verhängnis wurde.

Am Montagabend hat ein 11-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle Bundesarbeitsgericht die Gleise überquert. Wie die Polizei mitteilte, achtete der Junge dabei nicht auf die herannahende Tram, so dass diese eine Gefahrenbremsung einleiten musste.

Ein Zusammenstoß konnte glücklicherweise verhindert werden. Das Kind blieb unverletzt. In der Bahn stürzte allerdings ein 77-Jähriger. Der Fahrgast zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

