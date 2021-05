78 neue Corona-Infektionen in Erfurt - Inzidenzwert knapp unter 165er-Marke

Erfurt. Das Gesundheitsamt hat für die Landeshauptstadt 78 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit über einen Wert von 160 gestiegen. Die Zahlen aus Erfurt.

Stand Sonntag, 2. Mai, wurden in Erfurt insgesamt 7928 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 78 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 163,1 und somit knapp unter dem in der "Bundesnotbremse" festgelegten Wert von 165. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 41 auf 7007 gestiegen. 242 Personen sind verstorben.

