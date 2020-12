2990 Personen wurden bislang in Erfurt positiv auf das Coronavirus getestet.

82 weitere Infizierte in Erfurt

Bis zum Silvestertag wurden in Erfurt insgesamt 2990 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Diesen Stand von 8 Uhr teilte die Stadtverwaltung mit. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 82 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt damit bei einem Wert von 179,9. Corona-Blog: Thüringens Kliniken arbeiten am Limit – Die Corona-Regeln für Silvester in Thüringen



Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 37 auf 1945 gestiegen. 61 Personen mit Corona-Infektion sind mittlerweile verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 984 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.