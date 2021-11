86-jähriger Mann und seine 88-jährige Ehefrau in Erfurt vermisst

Erfurt Das Ehepaar wurde zuletzt in einem Supermarkt in Elxleben gesehen. Von dort kehrten sie nicht zurück.

Die Polizei Erfurt fahndet nach einem Seniorenpaar aus Erfurt.

Der 86-jährige Mann und seine 88-jährige Ehefrau wurden zuletzt an einem Supermarkt in Elxleben gesehen. Von dort aus fuhren sie gegen 17:30 Uhr mit einem türkisen Opel Corsa in Richtung Erfurt. Seither waren beide nicht mehr gesehen, gleiches gilt für den Opel Corsa mit dem Kennzeichen EF-WB 416.

Beide leiden unter altersbedingter Demenzerkrankung. Wahrscheinliche Aufenthaltsorte sind die Bereiche zwischen Elxleben und Erfurt-Gispersleben, sowie Großfahner, Gierstädt und Kleinfahner. Bekleidet sind beide vermutlich in beigen Jacken.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort oder zum Fahrzeug der beiden Senioren geben? Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

