92-Jährige aus Erfurt wird zum Opfer einer falschen Helferin

Erfurt. Am Freitag bot eine junge Dame der 92-Jährigen aus Erfurt an ihr die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Daraufhin wurde die Seniorin im hohen Wert bestohlen.

Am Freitag wurde eine Seniorin aus Erfurt Opfer einer falschen Helferin. Eine junge Frau bot der 92-jährigen Dame ihre Hilfe an und trug ihr die Einkäufe in die Wohnung. Kurze Zeit später kehrte die Täterin zurück zu der Wohnung, da sie vermeintlich einen Zettel für einen Nachbarn verfassen wollte.

Als die Frau die Wohnung verließ, stellte die 92-Jährige fest, dass ihr Schlafzimmer durchwühlt worden war und mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck gestohlen wurden. Von der vermeintlichen Helferin fehlte laut Polizei jede Spur.