Ab durch die Hecke: Transporter macht sich in Erfurt selbstständig und landet im Flussbett

Am Montagmorgen ist am Langen Berg in Erfurt ein Transporter im Flussbett gelandet. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug an einer abschüssigen Anfahrt abgestellt und war dann ins Haus gegangen. Vermutlich hatte er vergessen, die Handbremse anzuziehen, so dass es losrollte, teilte die Polizei mit.

Aufwendige Bergung

Am Montagmorgen ist in Erfurt ein Transporter im Flussbett gelandet. Foto: Polizei

Als er zurückkehrte und feststellen musste, dass der Transporter verschwunden war, dachte er zunächst an einen Diebstahl. Er sei dann aber einer Schneise durch eine Grünfläche gefolgt und habe den Transporter schließlich im Flussbett entdeckt.

Die Bergung gestaltete sich sehr aufwendig. Die Polizei wurde hinzugezogen. Glücklicherweise liefen keine umweltschädlichen Flüssigkeiten aus.

Wie hoch der entstandene Schaden an dem Transporter ist, kann noch nicht gesagt werden.

