Abends schnell zur Buga

Anja auf Achse: Anja Derowki über spontane Besuche ohne Negativtest

Ab heute wird der Besuch auf der Bundesgartenschau wesentlich vereinfacht. Wer spontan nach Feierabend noch mal schnell auf den Petersberg oder auf die Ega will, kann dies nun tun. Ohne einen Tag im Voraus zu planen, wo man sich nun testen lässt, zu welcher Uhrzeit, damit man brav die 24 Stunden einhält.

Wobei ich ehrlich sagen muss, meine Tests waren stets sehr entspannt. Das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes liegt nicht weit weg vom Zuhause, hat bis 19 Uhr geöffnet und ewiges Warten war auch nicht angesagt – und alles ohne Termin. Hauptamtliche und Ehrenamtliche leisten hier viele Arbeitsstunden, geben den Bürgern Sicherheit – und die Möglichkeit, eben beispielsweise auf die Buga zu können oder in den Zoo. Nun braucht es den Nachweis nicht mehr, an anderen Stellen aber.

Doch zurück zum Petersberg. Waren Sie schon einmal im Kreativgarten? Dort, bei den alten Obstbäumen, wo Europaletten als gemütliche Sitze dienen, wo Holzschildchen in den Ästen hängen? Es ist der perfekte Ort zum Entspannen. Auswärtige Besucher dürften abends schon weg sein – der Erfurter mit Dauerkarte, ab heute im Spontan-Besuch-Modus, kann sich auf schöne Sommer-Tagesausklänge freuen. Die Buga rückt so noch ein Stück mehr in die Herzen der Einheimischen. . .