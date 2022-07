Abenteuer Erfurt Schottland und zurück

Was Holger Wetzel und sein Rucksack in wenigen Tagen erlebten.

Ich liebe meinen Rucksack, und umso mehr, seit er in der Vorwoche sogar in den Weltnachrichten vorkam. Der Rucksack wurde nicht spezifisch erwähnt, doch war er eines von Tausenden Gepäckstücken, die am Amsterdamer Flughafen spektakulär durcheinandergerieten. War ich froh, als ich ihn drei Tage später wieder zurückbekam, gerade noch in letzter Minute vor meiner Rückreise aus Schottland.

Ja, das Reisen ist wieder zu einem Abenteuer wie zu Mark Twains Zeiten geworden. Herr Twain musste sich freilich nicht mit Fliegern herumplagen. Auf dem Rückflug ging das erste Flugzeug kurzfristig drei Stunden eher als gebucht, das zweite hatte Verspätung. So durfte ich sechs Stunden am Amsterdamer Zwischenstopp verbringen und mein Urlaubsgeld für Mineralwasser und ein Brötchen ausgeben.

Der Zug aus Berlin nach Erfurt hatte da schon mehrmals die Abfahrtszeit geändert. Aber das machte nichts, da die S-Bahn vom Flughafen sowieso komplett ausfiel.

Als hätte ich es Tage vorher schon geahnt, hatte ich das Zugticket verfallen lassen und war lieber mit dem Auto nach Berlin gefahren.