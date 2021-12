Eine Covid-19-Schutzimpfung, wie sie bereits millionenfach in der Welt verabreicht wurde.

Acht weitere Corona-Todesfälle in Erfurt registriert

Erfurt. Die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt klettert wieder über die 800er-Marke.

Für Erfurt wurden für Montag, 20. Dezember, 417 Neuinfektion gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 21.760 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 815,2, am Vortag hatte diese bei 780,1 gelegen. Acht neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Verstorben sind 338 Personen. Damit gibt es in Erfurt aktuell 3577 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt von 6,6 auf 8,0.