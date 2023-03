Action am Bahnhof: Erfurter Polizei will Radfahrer mit Pfefferspray stoppen

Erfurt. Zu schnell, Ignoranz gegenüber Beamten, ein positiver Drogenvortest und 1,44 Promille – die Tatliste eines 22-Jährigen wurde am Samstag lang:

Ein zu schnelles Fahrrad mit Gasgriff – das erzielte die Aufmerksamkeit von Polizisten beim Hauptbahnhof. Auf dem Rad befanden sich zwei Personen. Der Fahrradfahrer ignorierte die Anweisung der beiden Beamten, anzuhalten. Er fuhr stattdessen in riskanter Weise durch das Bahnhofsgebäude, hielt auch auf Anweisung von Beamten der Bundespolizei hin nicht an und setzte die Fahrt in der Bahnhofstraße fort.

Der außer Reichweite geglaubte Fahrer kam den Beamten kurz darauf in der Bahnhofstraße erneut entgegen. Da er wie zuvor die Anweisungen der Beamten ignorierte, setzten diese Pfefferspray gegen ihn ein. Dessen ungeachtet konnte er seine Fahrt über den Willy-Brandt-Platz fortsetzen und stürzte erst aufgrund eines Zusammenstoßes mit einem Hindernis. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrrad um ein versicherungspflichtiges E-Bike ohne Versicherungskennzeichen handelte.

Der 22 Jahre alte Fahrer wies 1,44 Promille und einen positiven Drogenvortest auf. Er darf sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Seine 27 Jahre alte Beifahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.