ADFC fordert Veränderung am Schmidtstedter Knoten

In der Landeshauptstadt gibt es seitens der Radfahrer immer wieder Kritik an der bestehenden Infrastruktur. Der Verkehrsentwicklungsplan findet zu Teilen Umsetzung, vieles bleibt jedoch ungeachtet. „Bei manchen Themen, wie etwa die Freigabe der Meienbergstraße für Radfahrer haben wir das Gefühl, je mehr wir nachhaken, umso verhärteter werden die Fronten“, sagt Tanja Ernst-Adams vom ADFC.

In den vergangenen Wochen wurden in Erfurt mehrere Radwege freigegeben, doch offenbar nicht immer zur Zufriedenheit der Radfahrer. Eines der großen Hindernisse stellt nun der Schmidtstedter Knoten dar. Über der Stauffenbergallee und dem Flutgraben entsteht derzeit das Promenadendeck – eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Deshalb muss die seit 1977 bestehende Brücke der neuen weichen. Der Abriss beginnt Freitagabend, 18 Uhr. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen Umwege in Kauf nehmen und dafür mehr Zeit einplanen. Bereits jetzt ist die alte Brücke nicht mehr nutzbar. Seit Beginn der Bauarbeiten im Oktober ist zudem die westliche Tunnelröhre der Schmidtstedter Brücke für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Zwar wurde eine Radspur im mittleren Tunnel freigegeben – sie ist der Ersatz für den gesperrten Westtunnel. Allerdings ist er nur in Richtung Clara-Zetkin-Straße markiert und nicht in der umgekehrten Richtung. „Für den aus südlicher östlicher und westlicher Richtung kommenden Fahrradverkehr in Richtung Norden wurde als Umleitungsstrecke lediglich der östliche Fußgängertunnel vorgesehen, den nun auch alle Fußgänger nutzen müssen, die Richtung Süden unterwegs sind“, kritisiert Matthias Hecklau von der Arbeitsgruppe Radverkehrsplanung im ADFC Erfurt. Zudem sei die Verengung und der zu kleine Abbiegeradius der neuen Fahrradspur an der Kreuzung Weimarische Straße / Schillerstraße „unzumutbar“, vor allem für größere und breitere Fahrräder und Fahrräder mit Anhänger.

Natürlich bedeutet eine Baustelle Einschränkungen. Doch aus Sicht des ADFC sind diese am Schmidtstedter Knoten so nicht hinnehmbar. „Für die veranschlagte Bauzeit von mindestens 12 Monaten ist die derzeit ausgeschilderte Verkehrsführung nicht akzeptabel und eine Überarbeitung der Verkehrsführung für den Rad- und Fußverkehr dringend notwendig“, fordert Matthias Hecklau im Namen des ADFC. „Das ist aus unserer Sicht problemlos durch die Rücknahme unnötiger Fußwegsperrungen und die Einrichtung von zusätzlichen Fuß- und/oder Radverkehrsquerungen an den beiden Kreuzungen nördlich und südlich der Eisenbahn-Trasse möglich.“

Das Promenadendeck soll im November 2021 fertig sein.