Am 02. Dezember findet von 12 bis 19 Uhr der 7. Faire Adventsmarkt in der Barfüßerruine Erfurt statt.

Adventsmarkt in Erfurt: Mitmachen und die Weihnachtszeit einläuten

Erfurt. Schon zum 7. Mal wird die Barfüßerruine zur Kulisse für den Fairen Adventsmarkt. Wie sich die Erfurter einbringen können.

Der 7. Faire Adventsmarkt wird am 2. Dezember zwischen 12 und 19 Uhr in der Barfüßerruine Erfurt wieder für einen Weihnachtsmarkt der modernen Art sorgen. Zwei Monate vorher sind die Vorbereitungen bereits in vollem Gange. „Wer sich mit einem Stand präsentieren möchte, meldet sich bis zum 15. November über www.buergerstiftung-erfurt.de an“, erklärt Maria Wischeropp, Vorständin der Bürger-Stiftung Erfurt.

Seit einigen Jahren organisieren die Bürger-Stiftung Erfurt und der Bereich Nachhaltigkeitsmanagement der Stadtverwaltung gemeinsam den nachhaltigen Adventsmarkt. Rückfragen sind unter veranstaltungen@buergerstiftung-erfurt.demöglich.