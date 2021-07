Gruppenfoto der Projektbeteiligten hintere Reihe von links: Ruth Fölster (Jesus-Projekt Erfurt), Nils-Philipp Heidebrecht (Jesus-Projekt Erfurt), Michael Flügge (Geschäftsführer Jesus-Projekt Erfurt), Torsten Haß (Ortsteilbürgermeister Moskauer Platz, VHS-Leiter, kommissarischer Leiter Sozialamt), Katja Eberhardt (MitMenschen e.V.), Alexander Brettin (Geschäftsführer Mitmenschen e.V.). In der vordere Reihen stehen von links: Olga Freier (Amt für Soziales), Anke Hofmann-Domke (Bürgermeisterin), Simone Hofmeister (Amt für Soziales), Heike Werner (Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie), Karola Stange (Die Linke, Ehrenamtliche Beigeordnete für das Ehrenamt) und Iryna Rossel (Amt für Soziales).

Älter werden in Erfurt

Erfurt. Ein Projekt zur Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft ist in der Landeshauptstadt gestartet.

Erfurt ist eine von acht Städten und Landkreisen der Thüringer Landesinitiative gegen Einsamkeit im Alter, kurz „Agathe“ genannt. Es handelt sich dabei um ein niedrigschwelliges Angebot zur Aktivierung der Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben. Nun sprach Thüringens Gesundheits- und Sozialministerin Heike Werner (Linke) mit den Erfurter Akteuren, teilt die Stadtverwaltung Erfurt mit.

„Agathe“ in Erfurt ist zum 1. Juli gestartet. Für die Umsetzung hat Erfurt als Vorhabenträger im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens zwei freie Träger gefunden: An den Standorten Moskauer Platz und Johannesplatz ist der Verein „MitMenschen“ aktiv. Für den Bereich der ländlichen Ortsteile und den Erfurter Südosten (Melchendorf, Wiesenhügel, Herrenberg) konnte der Verein Jesus-Projekt Erfurt gewonnen werden.

Fast 50.000 Erfurter Mitbürger sind 65 Jahre alt oder älter

Das Amt für Soziales mit dem Team der Seniorensozialarbeit koordiniert das „Agathe“-Projekt. In Erfurt leben derzeit rund 49.000 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter – Tendenz weiter steigend. Das Vorhaben soll die vorhandenen Angebote der städtischen Seniorenarbeit und Altenhilfe ergänzen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die vier Vollzeit-Beratungsfachkräfte von „Agathe“ sollen insbesondere die alleinlebenden Erfurter Senioren bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft unterstützen, beraten, zu Angeboten weitervermitteln und dazu beitragen, dass diese möglichst lange selbstbestimmt und gesund in ihrer eigenen Häuslichkeit leben können.

Einen weiteren Baustein von „Agathe“ bilde die lokale Netzwerkarbeit: Die Vor-Ort-Akteure sollen an den ausgewählten Standorten für die Themen der älter werdenden Gesellschaft sensibilisieren und gemeinsame Aktivitäten initiieren.

„Ein Projekt ist immer wichtig, um etwas anzuschieben“, so Erfurts Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke). „Mit ,Agathe’ soll ein nachhaltiges, verlässliches Angebot etabliert werden.“ Ministerin Heike Werner bestätigte dieses Bestreben: „Wir haben den Wunsch, ,Agathe’ im nächsten Haushalt zu verstetigen und in ganz Thüringen zu etablieren.“