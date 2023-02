Älteste Siamang-Affendame der Welt feiert in Erfurt ihren 52.Geburtstag

Erfurt. Die Rufe der Affendame vom Roten Berg sind bis in die nahe Neubausiedlung zu hören. Schnudi wird Donnerstag 52 Jahre alt.

Schnudi, die 1971 geborene Affendame, feiert am Donnerstag ihren 52. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Siamang-Dame der Welt. Das aber gewiss schon ein paar Jahre. Denn in der Natur beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Siamangs etwa 30 Jahre. Bei im Zoo gehaltenen Tieren lag der Rekord bislang bei stolzen 42 Jahren.

Übersiedlung in der Jugend von West nach Ost

In über einem halben Jahrhundert hat Schnudi schon viel erlebt. Zum Beispiel, dass sie als „Bundesbürgerin“ lange vor der Wende in die DDR übersiedelte.

Die Äffin ist, wie der Zoopark in der Schnudi-Biografie schreibt, in Asien geboren und gelangte zuerst in den Zoo Wiesbaden, von dem sie dann am 19. Mai 1974 gemeinsam mit dem Männchen Knirps nach Erfurt kam. Seither hieß sie schon Generationen von Zoobesuchern mit ihrem morgendlichen Gesang willkommen.

Mehrfach Nachwuchs in den 1980er-Jahren

Nachdem ihr erster Nachwuchs nicht überlebensfähig war, bekam Schnudi am 8. Mai 1982 ihren ersten Sohn Soko. Diesen zog sie erfolgreich groß. Am 23. August 1987 kam ihr Sohn Rokan und am 23. Dezember 1989 Gambi zur Welt. Somit lebten also fünf Siamangs im Thüringer Zoopark Erfurt. Zu viel auf Dauer, also entschied man, Soko abzugeben. Der acht Jahre alte Affe verließ den Zoopark am 1. August 1990 und ging nach Abu Dhabi.

Da Siamangs sehr lange leben und es nicht immer einfach ist, einen guten Platz in einer Haltung zu finden, wurde die Zucht in Erfurt eingestellt und Rokan auf Dauer mit Schnudi zusammen gehalten. Die Zucht von Siamangs wird europaweit koordiniert, um die Population gesund zu halten. In der Natur leben die Primaten in der Regel paarweise. Die Jungtiere verlassen, wenn sie alt genug sind, das elterliche Revier.

Laute Rufe als Signal an alle potenziellen Konkurrentinnen

Heute erfreut Schnudi mit ihrem sonnigen Gemüt die Herzen der Besucher und Pfleger gleichermaßen. Fast jeden Morgen lassen sie und Rokan ihren lauten, melodiösen Gesang erschallen. An alle Siamangs – und die Erfurter am Roten Berg und der Sulzer Siedlung – die deutliche Nachricht, dass das Revier besetzt ist.