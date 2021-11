Ärger an Zoo-Kasse: Dutzende Familien in Erfurt weggeschickt

Erfurt. Am Sonntag bildete sich vor dem Zoo in Erfurt eine lange Schlange. Besucher wollten ihre letzte Chance nutzen, Gutscheine für einen Besuch des Erfurter Zoos einzutauschen.

Den Sonntagnachmittag wollten viele Eltern im Zoopark Erfurt verbringen. Darunter wollten die meisten die letzte Chance des Jahres nutzen, ihre Familienkarten-Gutscheine ein- oder umzutauschen. Wie MDR Thüringen berichtet bildeten sich dadurch vor dem Eingang eine lange Menschenschlangen. Eine Familie war demnach über 100 Kilometer angereist. Mit der Thüringer Familienkarte hat jede Familie die Möglichkeit, mehrere Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote im ganzen Land vergünstigt oder kostenfrei zu besuchen. Das Gutscheinheft ist ab dem morgigen Montag nicht mehr gültig.

Wie der Nachrichtensender weiter auf seiner Internetseite berichtet, wurde die Zookasse pünktlich gegen 15.30 Uhr geschlossen, obwohl noch mehrere Menschen in einer Schlange davor angestanden hatten. Kathrin Konrad vom Verband kinderreicher Familien sagte dem MDR, dass die betroffenen Zoobesucher ihre Gutscheine nachträglich noch umtauschen können. So wurde von etwa der Hälfte derjenigen, die vergeblich angestanden hatten, Kontaktdaten gesammelt. Von Verbandsseite wolle man diese nun an den Zoo weitergeben. Der Verband hat das Verhalten des Zoos als "nicht familienfreundlich" bezeichnet.