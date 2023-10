AfD-Demonstration und Gegendemonstranten in Erfurter Innenstadt: Polizei verstärkt Präsenz

Erfurt. Das Zentrum von Erfurt ist derzeit fest in Hand von Demonstranten, die Polizei will beide Lager möglichst getrennt halten.

Die Großdemonstration der AfD hat vor der Staatskanzlei begonnen. Die Teilnehmer ziehen von dort durch die Innenstadt zum Domplatz, hier werden bei einer Kundgebung ab 16 Uhr verschiedene Vertreter der AfD sprechen, unter anderem der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke.

Mehrere Gegendemonstrationen mit etwa 1300 Teilnehmern waren angemeldet worden. Auf dem Bahnhofsvorplatz haben sie sich unter dem Motto „Solidarisch gegen rechte Hetze“ versammelt, sie laufen über den Juri-Gagarin-Ring und den Anger in Richtung Fischmarkt und Domplatz, wobei sich die Gruppen in der Krämpferstraße teilen. Unter anderem waren die Gegendemonstrationen von den Initiativen „Bündnis auf die Plätze“ und „Vereinigung Seebrücke“ angemeldet worden.

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos In Erfurt wird die AfD am Samstag eine Großdemonstration abhalten. Mehrere Gegendemonstrationen mit etwa 1300 Teilnehmern waren angemeldet worden. Foto: Anja Derwoski

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Teilnehmer der Gegendemonstrationen versammeln sich vor dem Bahnhof in Erfurt. Foto: Anja Derwoski

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Polizei ist über all zu sehen. Foto: Anja Derwoski

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Die Gegendemonstranten haben Transparente vorbereitet. Foto: Anja Derwoski

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Der Demonstrationszug setzt sich in Bewegung. Foto: Anja Derwoski

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Die Teilnehmer sind in Richtung Anger unterwegs. Foto: Anja Derwoski

Großdemonstrationen in Erfurt - Die Fotos Auf dem Domplatz laufen die Vorbereitungen zur Großdemonstration der AfD. Foto: Anja Derwoski

16 Uhr: AfD-Demo startet an Staatskanzlei

Anhänger der AfD haben sich am Samstagnachmittag vor der Staatskanzlei in Erfurt versammelt. Nach Polizeiangaben sind etwa 500 Menschen gekommen. Der Thüringer Landesverband, der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird, hat unter dem Motto "Der Osten steht zusammen" zur Demonstration aufgerufen.

"Wir sind hier zusammengekommen, um gemeinsam mit allen Deutschen Deutschland zu retten", schrie der sachsen-anhaltinische Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt der Menge entgegen. Er stellte einen Zusammenhang her zwischen unkontrollierter Masseneinwanderung und steigenden Gewalttaten und forderte wegen der verfehlten Migrationspolitik Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Rücktritt auf.

"Die Bürger wollen diese irrsinnige Politik nicht mehr, die die Ampel betreibt", rief Bundestagsfraktionsvize Leif-Erik Holm aus Schwerin. Er nannte exemplarisch das umstrittene Heizungsgesetz der Bundesregierung. Die Veranstaltung sei der heimliche Wahlkampfauftakt für die drei Landtagswahlen im kommenden Jahr. Man sei im Osten die stärkste Kraft. "Wir können die Dinge ändern." Man müsse in die Regierung, im Bund, aber auch in die Staatskanzlei in Erfurt.

Von der Regierungszentrale spazieren die Teilnehmer jetzt Richtung Domplatz. Dort ist um 16 Uhr eine Kundgebung geplant. Es wird mit rund 3000 Teilnehmern gerechnet.

Polizei will beide Lager getrennt halten

Für die Polizei bedeutet dieser Samstagnachmittag Großeinsatz. Die Bereitschaftspolizei unterstützt die Erfurter Beamten. „Mehrere Hundert sind im Einsatz“, sagt Polizeisprecherin Steffi Eichhorn auf Anfrage unserer Zeitung.

Erfurter müssen derzeit mit zwar zeitlich begrenzten, aber erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen. Auf allen Stadtbahnlinien und den Buslinien wird es Einschränkungen im Fahrtentakt geben. Laut den Verkehrsbetrieben sind jetzt zwischen 15 und 18 Uhr neben den Straßenbahnen auch die Bus-Linien 9, 51 und 60 betroffen.