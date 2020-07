Nach Schmierereien an einem AfD-Büro in Erfurt ermittelt die Kriminalpolizei.

Erfurt. Eine Polizeistreife hatte die Schmiererei in der Iderhoffstraße am Sonntagvormittag festgestellt.

AfD-Wahlkreisbüro in Erfurt beschmiert

Unbekannte haben das AfD-Wahlkreisbüro in der Erfurter Iderhoffstraße beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Beamte während einer Streife die Schmiererei am Sonntagvormittag festgestellt. Demnach hatten der die Täter mit orangefarbener Sprühfarbe einen Schriftzug über mehrere Fenster aufgebracht. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und Bedrohung.