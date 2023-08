Afrika-Festival in der Erfurter Ruhrstraße

Erfurt. Afrikanische Speisen und Musik gibt es zum Sommerfestival im Hof der Erfurter Migrationsberatungsstelle. Kinder sind willkommen.

Ein afrikanisches Sommerfestival wird am Freitag, 1. September beim Thepra Landesverband gefeiert. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr ist der Hof der Beratungsstelle in der Ruhrstraße 9 der Ort für kulinarische Spezialitäten, musikalische Umrahmung und Aktivitäten für Kinder, wie es in der Einladung heißt. In dem Gebäude hat die Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zugewanderte (MBE) des Thepra Landesverbandes ihren Sitz.