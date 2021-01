Agentur für Arbeit Erfurt: Beseitigung der Brandschutzmängel liegt im Plan

Die Agentur für Arbeit Erfurt in der Max-Reger-Straße 1 ist aktuell eine Baustelle. Die Teams der Agentur sind auf mehrere Standorte in der Stadt verteilt, sitzen übergangsweise am Kaffeetrichter und am Flughafen.

Erfurt. Die Bauarbeiten liegen im Plan, ein Ende der zum Start mit acht Millionen veranschlagten Gesamtmaßnahme aber ist weiterhin erst für Ende 2023 in Sicht: So lange wird sich die Agentur für Arbeit noch über Alternativstandorte in Erfurt verteilen und erst dann in die Max-Reger-Straße 1 zurückkehren.

Teams sind ausgezogen

Die Baumaßnahmen kommen wie geplant voran, teilt die Agentur auf Anfrage mit. Seit April 2020 wird das Gebäude brandschutzgerecht umgebaut. Die Teams der Arbeitsagentur sind ausgezogen, an die Schillerstraße, Ecke Löberstraße und in den Büropark am Flughafen (Melchior-Bauer-Straße), um so für Baufreiheit zu sorgen. Einige Teams mit Kundenkontakt des Jobcenters sind in den Gebäudeteilen zurückgeblieben, die zurzeit nicht von den Umbauten betroffen sind.

Keinen Einzelstandort als Ersatz gefunden

Nachdem bereits 2016 bei Kontrollen massive Mängel im Brandschutz festgestellt wurden, sei abgewägt worden, ob eine Sanierung oder gar ein Neubau als Ersatz für das aus dem Jahre 1997 stammende Gebäude wirtschaftlicher ist. Mit der Entscheidung für den Umzug habe auch die Suche nach dem Ausweichobjekt begonnen. Angesichts des heiß gelaufenen Immobilienmarktes war aber kein Einzelstandort als Ersatz zu finden. Für die relativ kurze Umbauzeit hatte es in der Innenstadt kein geeignetes Gebäude gegeben, in das alle Bereiche der Arbeitsagentur ihren Platz gefunden hätten. Daher die Aufteilung.

Leerstand am Kaffeetrichter nützt Arbeitsagentur

Im Gebäude am Kaffeetrichter waren bis 2019 Teile der städtischen Bauverwaltung untergebracht. Aufgrund immenser Mietkosten hatte die Stadt schon lange eine Unterbringung der Bauverwaltung in einem Gebäude in städtischem Besitz gesucht und schließlich am neuen Standort in der Warsbergstraße gefunden. Den Leerstand am Kaffeetrichter machte sich die Agentur für Arbeit zu nutze.

Abschluss ist für Ende 2023 geplant

Zurzeit werden in der Max-Reger-Straße 1 die Trockenbauarbeiten innen abgeschlossen und sobald es das Wetter zulässt, werde mit den Tiefbauarbeiten für die Fundamente der neuen Treppentürme sowie der Einbau der Brandschutztüren begonnen. Dieser Bauabschnitt soll entsprechend dem Bauplan im Juni 2022 beendet werden, informiert die Arbeitsagentur. Danach zieht das Jobcenter hausintern um, um Baufreiheit für den nächsten Bauabschnitt zu schaffen. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für Ende 2023 geplant.

Die Bereiche und Adressen im Überblick:

Löberstraße 34 (Kaffeetrichter): Empfang mit der Möglichkeit zur Arbeitslosmeldung

Schillerstraße 38: Berufsinformationszentrum

Schillerstraße 40: Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Integrationsberatung und Beratung für Rehabilitanden und Schwerbehinderte

Melchior-Bauer-Straße 5 (Büropark Airfurt): Ärztlicher Dienst und Berufspsychologischer Service, Internationaler Service der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung, Geschäftsführung, Arbeitgeber-Service