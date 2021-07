Aggressiver Chaot sucht seine Opfer im Erfurter Park-Idyll

Erfurt Als ein junger Mann stürzt, nimmt ein 40-Jähriger seinen Kopf ins Visier.

Zu einer Auseinandersetzung wurde am Donnerstagabend die Polizei in den Brühler Garten gerufen. Ein 40-Jähriger geriet mit mehreren Personen in Streit und griff einen 23-Jährigen an. Der junge Mann stürzte und der 40-Jährige versuchte ihn gegen den Kopf zu treten.

Glücklicherweise konnte der 23-Jährige ausweichen, so dass er bei dem Angriff nur leicht verletzt wurde. Kurz darauf griff der Betrunkene einen 18-Jährigen an. Auch er wurde leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei einem Alkoholtest bei dem 40-Jährigen einen Wert von knapp 1,7 Promille fest. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

