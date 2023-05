Die Polizei musste einen aggressiven Ladendieb in Erfurt festnehmen. (Symbolbild)

Aggressiver Ladendieb verletzt Polizisten in Erfurt

Erfurt. Ein Mann hat in Erfurt in einem Geschäft randaliert und geklaut. Anschließend verletzte er einen Polizisten.

Ein aggressiver Ladendieb hat in Erfurt am Donnerstagvormittag einen Polizisten verletzt. Der Mann schüttete in einem Geschäft ein Softgetränk über verschiedene Waren im Wert von über 330 Euro. Anschließend klaute er Kleidung, teilte die Polizei mit.

Ein 34-jähriger Polizist stellte den Mann vor dem Geschäft. Der Ladendieb trat dabei gegen die Beine des Polizisten und verletzte ihn leicht.

Der polizeibekannte Täter erhielt mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.