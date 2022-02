Aggressiver Mann schlägt Frau und kehrt immer wieder in Wohnung zurück

Erfurt. Ein Mann hat in Erfurt eine Frau verletzt. Er kam immer wieder zur Wohnung zurück und ließ seine Wut auch an der Polizei aus.

Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstag in Erfurt die Polizei auf Trab gehalten. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte der Mann in der Fritz-Büchner-Straße nach einem Beziehungsstreit eine 47-jährige Frau verletzt und eine Tür in der Wohnung beschädigt. Als die Polizei kam, war er aber bereits nicht mehr vor Ort.

Wenige Stunden später kehrte er zurück. Als er sich weigerte, die Wohnung zu verlassen, mussten die Beamten Zwang anwenden.

Der 32-Jährige wehrte sich massiv. Dabei wurden ein Polizist verletzt und ein Blumenkübel beschädigt.

Als der Mann keine Stunde später wieder auftauchte, ließ er seine Wut an einem geparkten Auto aus und riss einen Spiegel ab.

Der aggressive Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei. Er hat sich nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich zu verantworten.