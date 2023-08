Aggressiver Mann verletzt vier Polizisten in Erfurt

Erfurt. Mit Pfefferspray und vereinten Kräften mussten am Montagabend Polizisten einen aggressiven Mann zu Boden bringen. Zwei der Beamten waren nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig.

Ein Streit am Karl-Reimann-Ring in Erfurt löste am Montagabend einen Polizeieinsatz aus. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, wurden sie zum Einsatz gerufen, weil sich ein 36 Jahre alter Mann nicht beruhigen wollte.

Nach dem Eintreffen der Polizisten habe der Mann nach ihnen getreten und geschlagen, so dass zwei Beamte ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Gegen den Angreifer wurde Pfefferspray eingesetzt. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

