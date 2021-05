Ein dreistes Diebesduo ist am Dienstag in Erfurt aggressiv geworden, als die Männer ertappt und verfolgt wurden.

Aggressives Diebes-Duo greift in Erfurt Sicherheitsmann an

Das mit der Selbstbedienung in einem Erfurter Supermarkt haben zwei Männer am Dienstagnachmittag wörtlich genommen. Einer speiste erstmal bei den Teigwaren. Als der 22-Jährige dabei vom Sicherheitsdienst erwischt wurde, bedrohte sein Begleiter bei der Anhörung im Büro den Geschäftsführer des Marktes, so die Polizei. Als die zwei Männer den Laden verließen, stahl der 22-Jährige im Kassenbereich Süßwaren. Ein 33-jährige Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst sah dies und folgte den beiden. Vor dem Laden wurde er von dem Duo bedroht, beleidigt und angegriffen. Dabei erlitt der Sicherheitsmann leichte Verletzungen. Trotz sofortiger Fahndung der Polizei konnten die beiden Flüchtigen entkommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und räuberischem Diebstahl.