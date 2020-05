Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ahmadiyya verteilt Masken auf dem Anger

Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde der Stadt hat am Samstag auf dem Anger kostenlos Mundschutz-Masken verteilt. Wie Suleman Malik auf Anfrage sagte, seien 200 Masken an Passanten ausgegeben worden. Die Masken wurden von Frauen der Gemeinde genäht. Am heutigen Montag möchte Malik, der im Ortsteilrat Rieth aktiv isr, weitere 500 Schutzmasken an zwei Schulen des Stadtteiles weitergeben. „Besonders in der gegenwärtigen Zeit der Coronakrise ist es für die Ahmadiyya wichtig, dass besonders bedürftigen Mitmenschen nicht zusätzlich in Gefahr gebracht werden“, sagt Malik.