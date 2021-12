Akrobatischer Einbrecher klettern in Erfurt mit Leiter über Flüsschen

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

In der letzten Woche trieben sich Einbrecher in einem Garten in Mittelhausen herum. Donnerstagvormittag stellten die Besitzer des Gartens in der Kleingartenanlage Dahlie fest, dass die Unbekannten zunächst mit Hilfe einer Leiter über einen schmalen Fluss auf das Grundstück geklettert waren. Anschließend brachen sie eine Tür der Gartenlaube auf. Dabei beschädigten sie das Schloss, das Schließblech und die Zarge der Tür. Aus dem aufgebrochenen Raum stahlen die Täter allerdings nichts.

Audi beschädigt

Eine unbekannte Person machte sich in Erfurt an einem Audi zu schaffen. Eine 22-Jährige hatte ihr Auto in der Konrad-Zuse-Straße geparkt. Am Donnerstagmorgen stellten Angehörige von ihr fest, dass die linke Seite des Wagens zerkratzt war. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer für die Beschädigungen verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

