Eine Akte mit der Aufschrift „NSU Ausschuss": Das Dokumentartheater Berlin gastiert am 20. August in Erfurt.

„Akte NSU“ wird in Erfurt als Theaterstück gezeigt

Erfurt. Die „Akte NSU“ ist am 20. August erstmals auf einer Thüringer Bühne zu sehen. Das Dokumentartheater Berlin spielt im Kultur-Quartier.

Das Dokumentartheater Berlin zeigt am Freitag, 20. August, 17.30 Uhr und noch einmal um 20 Uhr, das Theaterstück „Akte NSU“ im Kultur-Quartier Schauspielhaus Erfurt. Rechter Terror ist in Deutschland kein Einzelfall, wie die Ereignisse unter anderem aus Halle und Hanau bewiesen haben. „Es war uns ein wichtiges Anliegen, das Theaterstück zu ersten Mal nach Thüringen, in die Heimat der Terrorzelle, zu holen“, sagt Christiane Welker, Mitarbeiterin beim Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement gGmbH und Mitorganisatorin der beiden Vorführungen.

Unter Regie von Marina Schubarth zeigt das Stück die Chronologie der Ereignisse: Von der Einwanderungswelle der „Gastarbeiter*innen“, über die ausländerfeindlichen Krawalle in Rostock Lichtenhagen bis hin zum „Winzerclub“ mit Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Ein Thema, das an Aktualität nichts eingebüßt hat.

Die Veranstaltung wurde vom Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement gGmbH in Kooperation mit dem Kulturquartier Erfurt e.V. initiiert und wird vom Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz gefördert.

Tickets gibt es im Online-Ticketshop vom Kulturquartier oder an der Abendkasse.

www.kulturquartiererfurt.de/veranstaltungen