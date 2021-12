Aktionen vor Weihnachten: Viele Corona-Impfangebote in Erfurt

Erfurt. Derzeit gibt es einen Ansturm auf Impfstellen und Arztpraxen. Der Pieks gegen Corona ohne vorher vereinbarte Termine in Erfurt ist am 21. und am 22. Dezember möglich.

Eine mobile Impfaktion zum Schutz vor Corona möchte die evangelische Thomasgemeinde für Impfwillige vor Weihnachten noch organisieren.

In der Zeit von 12 bis 17 Uhr können sich am Dienstag, 21. Dezember, Menschen in der Thomaskirche, Schillerstraße, anstellen, um sich eine Boosterimpfung zur Auffrischung oder eine Erstimpfung gegen Coronaviren geben zu lassen. Ein Termin muss dafür nicht vereinbart werden.

Medizinisches Fachpersonal nehme die Impfungen vor. „Das mobile Impfteam wird Impfstoffe von Biontech und von Johnson & Johnson verabreichen, aber nur an Erwachsene“, kündigt Pfarrer Christoph Knoll an. Egal ob Auffrischungs- oder Erstimpfung – die Impfwilligen benötigen lediglich ihren Personalausweis und ihren Impfausweis und erfahren alles Weitere dann vor Ort.

Weiterer Aktionstag in der Engelsburg

Ein weiterer Impfaktionstag, ebenfalls ohne ohne vorherige Terminvergabe, ist einen Tag später, Mittwoch, 22. Dezember, im Kulturzentrum Engelsburg in der Allerheiligenstraße 20 angesagt. Das Team des Zentrums für Infektions- und Stoffwechselmedizin Erfurt wird dort in der Zeit von 10 bis 17 Uhr Schutzimpfungen gegen Corona durchführen. Impfwillige Menschen benötigen auch in der Engelsburg ihren Personalausweis und ihren Impfausweis.

