Aktionen zum Tag der Druckkunst in Erfurt

Erfurt. Benary-Speicher mit Videobeitrag dabei.

Am Dienstag, 15. März, findet der Tag der Druckkunst statt. Rund um dieses Datum öffnen Künstlerinnen und Künstler und Druckerinnen und Drucker ihre Werkstätten und Ateliers, zeigen Ausstellungen, bieten Workshops und Diskussionsforen an. Auch das Druckereimuseum im Benary-Speicher beteiligt sich erneut, allerdings coronabedingt mit einem Videobeitrag. Im letzten Jahr entstand ein Video, in dem der Grafiker und Grafikdrucker Ernst August Zimmermann im Benary-Speicher die Entstehung eines Naturdrucks vom Schleifen und Vorbereiten von Lithographie-Steinen bis zum Umdruck von Pflanzenteilen auf dem Stein zeigte. In diesem Jahr wird in einem zweiten Teil nun der Druckvorgang von diesen Steinen bis zur Entstehung eines künstlerischen Naturdrucks demonstriert.

Noch bis zum Sommer kann man im Benary-Speicher die Ausstellung „Naturdruck aus Erfurt“ sehen, deren Thema die Entwicklung der Technik des Naturdrucks ist, beginnend mit den Naturselbstdrucken von Pflanzen in Kniphofs „Botanica in originali“ aus dem 18. Jahrhundert bis zu den Naturdrucken von Ernst August Zimmermanns in der Gegenwart. Beide Filme sind ab dem 15. März auf www.erfurt.de zu sehen.