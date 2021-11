Aktionstag zur Suchtberatung in der Erfurter Altstadt

Erfurt. Erfurter Beratungsstellen gehen auf Tour, um Angebote bekannt zu machen und Netzwerk enger zu knüpfen.

Der bundesweite Aktionstag Suchtberatung findet in diesem Jahr am Mittwoch, 10. November, unter dem Motto „Suchtberatung wirkt“ statt. Die Beratungsstellen der Evangelischen Stadtmission und Gemeindedienst Erfurt gGmbH sowie der Caritas beraten, behandeln und stabilisieren Abhängigkeitskranke in Krisen. Damit bieten sie vor Ort eine unverzichtbare Hilfe für suchtgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen und ihre Angehörigen.

Arztpraxen und andere soziale Einrichtungen sollen aufgesucht werden

Wie Suchtberatung wirkt, soll am 10. November besonders gezeigt werden. Auf den Straßen der Altstadt sind an diesem Tag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Suchthilfezentrums in der Michaelisstraße unterwegs. Besonders Arztpraxen und andere soziale Einrichtungen sollen in der Innenstadt aufgesucht werden.

„Netzwerkarbeit ist eines der Kernthemen der Beratungsstelle hier in der Innenstadt“, so Annette Gille, die Leiterin der Einrichtung. „Wir möchten durch die heutige Öffentlichkeitsarbeit am Aktionstag und durch unsere Sichtbarkeit im öffentlichen Raum den Menschen zeigen, dass Sucht eine Krankheit ist, die jeden und jede treffen kann. Wir schaffen Zugänge, indem unser Beratungsangebot bekannt wird. Doch nicht jeder traut sich her oder kennt uns.“ Das soll sich auch durch die Aktion ändern.