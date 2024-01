Schwerverletzte nach Angriff Alkoholisierter Mann attackiert 22-Jährige in Erfurt

Erfurt Eine junge Frau wurde am Neujahrstag in Erfurt von einem Mann mit einer Flasche angegriffen. Eine Polizeistreife wurde auf die Situation aufmerksam.

Eine 22 Jahre alte Frau ist bei einem Überfall in Erfurt schwer verletzt worden. Am Montagmorgen sei die Frau vom Bahnhof stadtauswärts gelaufen und von einem ihr fremden Mann angesprochen worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen der dpa mit.

Laut Polizeiangaben soll der Mann die 22-Jährige daraufhin mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und sie am Boden weiter attackiert haben. Ein Streifenwagen wurde auf die Schwerverletzte aufmerksam und stellte den mutmaßlichen Täter. Der 33-Jährige sei alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Demnach wurde er vorläufig festgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

