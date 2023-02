Alle außer Erfurt - rund 80 Faschingsumzüge in Thüringen geplant

In vielen Thüringer Orten wird am Wochenende Karneval gefeiert. Einen Umzug gibt es in Erfurt in diesem Jahr allerdings nicht (Archivfoto).

Wasungen/Erfurt. Mit der Jagd auf Schlipse zur Weiberfastnacht beginnt die heiße Phase im Karneval. Hunderte Prunksitzungen und Dutzende Faschingsumzüge versprechen am Wochenende in Thüringen närrische Stimmung.

Zwei Jahre lang mussten Thüringens Faschingsfans auf Prunksitzungen und Karnevalsumzüge verzichten, nun sind Büttenreden, Schunkeln, Konfetti und Kussfreiheit wieder angesagt: An diesem Wochenende erlebt die fünfte Jahreszeit in Thüringen ihre heiße Phase. In mehr als 80 Orten landesweit formieren sich Faschingsumzüge, wie der Landesverband der Thüringer Karnevalvereine schätzt. Die Zahl der Umzüge erreiche wieder Vor-Corona-Niveau, sagte LTK-Präsident Christoph Matthes auf Anfrage.

In Erfurt mangele an ausreichend Engagement der Stadt für den Umzug

In der Landeshauptstadt allerdings müssen die Narren ohne großen Umzug auskommen, nachdem die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) ihn wegen deutlich gestiegener Kosten abgesagt hat. Für Matthes ist das nicht lustig. Aus seiner Sicht mangelt es in Erfurt an ausreichend Engagement der Stadt für den bis zur Corona-Zwangspause jährlich von Zehntausenden Schaulustigen besuchten Umzug. "Überall woanders kriegen die Vereine Unterstützung durch die Kommunen." Immerhin bleibt den Erfurter Karnevalisten am Samstag der traditionelle Narrensturm auf das Rathaus und das von der Stadt organisierte Faschingsfest am Sonntag auf dem Domplatz. Außerdem zieht am Sonntag ein Umzug durch den Erfurter Ortsteil Marbach. Weitere Absagen in Thüringen sind dem Verband nicht bekannt.

Im südthüringischen Wasungen ziehen die Narren am Samstag unter dem Motto "Mie könne`s ümmer nooch" ("Wir können`s immer noch") durch die Stadt. Erwartet werden voraussichtlich rund 2000 Aktive, geplant sind nach Angaben des Wasunger Carneval Clubs rund 100 Bilder. Der Fasching in Wasungen hat eine 487-jährige Tradition - und damit eine der längsten in Deutschland.

Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen laufe vor allem in dörflich geprägten Regionen gut

Vielerorts schließen sich an die Umzüge die närrischen Prunksitzungen an. Das Gros der insgesamt rund 1400 Saalveranstaltungen in der aktuellen Faschingssaison in Thüringen geht laut LTK am Wochenende über die Bühne. Der Kartenvorverkauf laufe vor allem in dörflich geprägten Regionen gut, hat Matthes beobachtet. "Dort ist man froh, dass mal wieder was los ist." Nicht so gut laufe der Vorverkauf in den Städten. Dies hänge wohl damit zusammen, dass nach dem Nachholen vieler in der Pandemie ausgefallener Feste und Veranstaltungen dort eine "Übersättigung" herrsche, vermutet Matthes. "Und oft ist auch das Portemonnaie leer." Im LTK sind 335 Faschingsvereine organisiert, rund 30.000 Ehrenamtliche sind im Karneval aktiv.