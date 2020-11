Alles andere als ein Schnäppchen: Millionen-Villa in Erfurt steht zum Verkauf

Erfurt. Das Land Thüringen will die 138 Jahre alte Stürcke-Villa in der Parkstraße verkaufen. Wer sich den langgehegten Traum von der eigenen Villa erfüllen will, benötigt aber mindestens 2,15 Millionen Euro.

Wer sie nicht kennt, weiß nichts von der Existenz der Stürcke-Villa. Sie steht in der Parkstraße, direkt am Steigerrand. Aber wer dort mit dem Auto durchfährt, achtet vor allem auf die Krater in der Buckelpiste, um sich nicht die Felgen zu ruinieren. Und so bleibt dieses herrliche Bauwerk in der Regel leider unbeachtet. Wer allerdings mindestens 2,15 Millionen Euro oder auch mehr übrig hat, könnte sich jetzt einen langgehegten Traum erfüllen – den von der eigenen Villa. Hervorzuheben wäre noch, dass da noch Nebenkosten – Notar, Grundbucheintrag, Grunderwerbssteuer und Kosten für Löschungsbewilligungen – dazu kommen. Schon allein dafür wird ein kleines Vermögen fällig. Tröstlich allerdings: es fallen keine Maklergebühren an. Allerdings muss das ganze Gebäudeensemble noch hergerichtet werden. Das wird richtig teuer und man muss erstmal Handwerker zur Ertüchtigung des 139 Jahre alten Bauensembles finden, die die Haustechnik mit Stand der 90er Jahre auf Vordermann bringen, ebenso die überalterte Sanitärtechnik, die Schäden an der Dacheindeckung mit Bitumenschindeln am besten durch ein Neueindeckung beheben und die nicht funktionsfähige IT-Verkabelung auf Vordermann bringen, wie es im 14-seitigen Exposé aufgeführt ist.