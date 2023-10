Alles außer leise: Désirée Nick kommt nach Erfurt

Erfurt. Für Schlagzeilen und provokante Auftritte ist Désirée Nick bekannt. In Erfurt stellt sie ihr aktuelles Buch vor.

Désirée Nick war in ihrem Leben schon einiges – Sängerin, Tänzerin, Dschungelqueen, Schauspielerin und Podcasterin auf. Mit ihrer Titelseite des „Playboy“ gilt sie nunmehr auch als das „das bisher älteste deutsche Model des Erotikmagazins“.

Als Autorin steht die inzwischen 67-Jährige am 11. Oktober auf der Herbstlese-Bühne. Nicht das erste Mal. Allerdings liegen ihre Auftritte bereits etwas zurück. Nach zahlreichen Bestsellern wie „Gibt es ein Leben nach fünfzig?“, „Nein ist das neue Ja“ und „Der Lack bleibt dran“, kommt sie nun mit ihrem bislang persönlichsten Buch nach Thüringen.

„Alte weiße Frau. Warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind“ stellt das Thema Altersdiskriminierung in den Mittelpunkt. Wie immer bei der Nick gilt auch in diesem Fall, sie kann einfach alles – alles außer leise. Warum dürfen „alte weiße Männer“ noch immer zu allem ihren Senf dazugeben, fragt sie provokant, während Frauen nicht nur in ihrer Wahrnehmung ab einem bestimmten Alter konsequent ins Aus gedrängt werden? Genau um solche Fragen geht es bei Herbstlese-Abend.

Lesung im Atrium der Stadtwerke, 11.Oktober, 19.30 Uhr, Tickets im Pressehaus oder bei www.ticketshop-thueringen.de