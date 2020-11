Als die Bahnhofstraße ein Neubaugebiet war

Druckfrisch liegt er jetzt vor – der dritte Teil des Nachschlagewerkes über Erfurter Straßen, Plätze und Gebäude. Diesmal hat sich Frank Seyfarth auf den Bereich zwischen Hoher Batterie (Stadtpark), Bahnhof und Anger konzentriert – auf das Erfurter Zentrum. Mit zum Großteil über 100 Jahre alten Postkarten nimmt er den Leser mit auf eine Reise in ein Erfurt, das es heute nur noch teilweise gibt. Das aber anhand einiger heute noch existierenden Gebäude (und mit etwas Fantasie) noch erlebt werden kann. Auf 140 Seiten sind 270 Postkarten zu bestaunen, die den meisten Betrachtern unbekannt sein dürften.

Es geht zurück in eine Zeit, als der Verkehr noch kreuz und quer über das Angerkreuz geleitet wurde, als die Straßenbahnen erst Gestalt annahmen. Da es für fast jedes Haus am Anger irgendwelche Postkarten-Motive gab, kann zudem miterlebt werden, wie sich das Sortiment in den Geschäften über die Jahrzehnte verändert hat. Bis in die Neuzeit. In der „Keyser’schen Buchhandlung“ gibt es heute Fisch von der Nordsee, am Sitz des Divisionskommandeurs am neuen Angerbrunnen gibt es heute eine Bank...

Nur wenige Geschäfte haben sich über die Jahre am Anger halten können. Unter anderem die Buchhandlung Peterknecht einst „Neumann’s Buchhandlung“. Deren Inhaber Karl Peterknecht, warb bereits in den 1930er-Jahren damit, der billigste Buchladen am Anger zu sein.

Der Blick über das Angerkreuz bot vor 1905 ein komplett anderes Bild. Bei einem Großbrand wurden damals die Häuser zerstört, auf deren Fläche heute das Einkaufscenter Anger 1 steht. Foto: Kunstanstalt Carl Simon/Schmalkalden

Die Region zwischen Stadtpark und Anger wird nicht nur entlang der größeren Straßen beleuchtet, es geht auch in die Nebenstraßen, mitunter in Straßen, die es heute nicht mehr gibt. Dabei wird nicht nur ein Blick auf die einstigen Häuser, Geschäfte und Wohnhäuser geboten, sondern auch eine Geschichte dazu. Wann wurde es erbaut, wer hat es gebaut, wer wohnte hier, welche Veränderungen hat es über die Jahre gegeben. Und verändert hat sich in Erfurt in den vergangenen 130 Jahren viel. Nach der Entfestigung der Stadtmauer wurden viele Häuser gebaut – zu Beginn des 20. Jahrhundert hätte man die Bahnhofstraße als Neubaugebiet bezeichnen können. Veränderungen hat es aber auch nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg gegeben. Einige Gebäude wurden nicht sehr alt, neue wurden an ihrer Stelle gebaut.

Sogar die DeutscheNationalbibliothek hat nachgefragt

Eigentlich wollte der Autor schon vor Jahren die Fortsetzung der Postkarten-Bücher beenden, ließ sich durch die positive Resonanz aber für eine Fortsetzung überreden. Er wundere sich immer wieder, welche Kreise es zieht. Aus ganz Deutschland und aus dem Ausland erhalte er Nachfragen – obwohl seine Bücher bei keinem Verlag in irgendeiner Form gelistet sind. Es gibt sie eigentlich nur in Erfurt – und von hier aus haben sie sich über das Land verbreitet. Nach 13 Jahren (der erste Band erschien im Jahre 2007) hat jetzt auch die Deutsche Nationalbibliothek Wind von der Buchreihe bekommen – und nachgefragt, die inzwischen 13 Bände archivieren zu dürfen.

Fest steht deshalb jetzt schon, dass dem dritten Teil im kommenden Jahr ein vierter Folgen wird. Frank Seyfahrt recherchiert bereits – und verrät schon einmal, dass die Reise vom Anger weiter über den Fischmarkt zum Domplatz gehen wird...