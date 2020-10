Als erstes fällt der Freileitungsmast in Ringleben

Der Freileitungsmast am westlichen Ortsende wird in Ringleben das erste Zeichen setzen, für ein Bauprojekt, das nicht nur in Ringleben für mehr Schutz vor dem Hochwasser bieten wird, sondern allen Anliegern der nördlichen Gera. Wie Bürgermeister Günter Schmidt erklärt, wird der Mast im April kommenden Jahres demontiert und durch eine Erd-Verkabelung ersetzt. Notwendig sei dies, weil er in einem Bereich steht, in dem ab Herbst eine größere Baustelle beginnt – die Ertüchtigung des Dammes für die Mahlgera rund um den Ort.

Der Damm um Ringleben wird dabei nur ein Teil einer Komplexmaßnahme sein, mit der von Kühnhausen bis Gebesee der Hochwasserschutz den geänderten Bedingungen und der damit gestiegenen Überschwemmungsgefahr angepasst werden soll. Vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wurde die Thüringer Landgesellschaft beauftragt, die das Projekt in diesem Sommer in den Gemeinden vorstellte und letzte Einwände abklärte. Offizieller Baubeginn ist 2023 – Ringleben allerdings wurde vorgezogen. Hier konnten schon alle für den Bau notwendigen Weichen gestellt werden. Bereits seit 2016 wurde daran gearbeitet, die Voraussetzungen für den Baubeginn zu schaffen, erinnert sich der Bürgermeister. Die Ringleber hätten sofort erkannt, dass der Damm zu ihrem Schutz erhöht wird, erklärt Günter Schmidt, weshalb der dafür notwendige Landerwerb problemlos über die Bühne gegangen sei. Damm wird erhöht undmit Spundwänden stabilisiert Denn Ringleben ist bei Hochwasser besonders gefährdet, mehrmals hat es den Ort schon getroffen. Nördlich fließt die wilde Gera durch den Ort, im Süden schließt die Mahlgera den Ort ein. Für die wilde Gera wurden bereits nach dem Hochwasser 1994 Maßnahmen getroffen, ein hoher Damm gebaut und eine neue hohe Brücke im Ort. Trotzdem sei danach noch zu beobachten gewesen, dass in Extremfällen das Wasser bis zehn Zentimeter unter der Deichkrone stand. Die Ertüchtigung des bereits bestehenden Dammes für die Mahlgera beschränkt sich deshalb nicht nur auf eine Erhöhung des Dammes, er wird zusätzlich mit Spundwänden stabilisiert, die Brücke für den landwirtschaftlichen Weg nach Andisleben wird erhöht. Und es wird eine Wartungsstraße entlang des Dammes notwendig. Gebaut werden kann diese nur dort, wo heute noch der Salat sprießt und die letzten Tomaten auf Sonne hoffen. Dieser sogenannte „Deichverteidigungsweg“ wird zuerst gebaut. Er sei unter anderem notwendig, um das geplante Sperrwerk für die Mahlgera am Ende des Ortes zu erreichen. Die Gemeindevertretung habe in Absprache mit der Landgesellschaft erreicht, dass die Straße künftig auch von den Anliegern genutzt werden kann. Am Ortsausgang und am Ortseingang wird es in Fließrichtung ein solches Sperrwerk geben, mit dem bei Bedarf der Zufluss geregelt werden kann. Der Schutzdeich der Mahlgera soll im kommenden Jahr verstärkt werden. Er erhält Spundwände und wird erhöht. Für die Bauarbeiten wird im April der Freileitungsmast weichen. Foto: Hartmut Schwarz Der Damm-Bau wird in Ringleben die einzige große Baustelle im kommenden Jahr sein. Bis damit fortgesetzt werde, weitere Straßenabschnitte im Ort zu sanieren, müsse gewartet werden, bis die Bedingungen passen. Was heißt, dass die Planung des Abwasserverbandes mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde für den anschließenden Straßenbau abgestimmt sein muss. Dass eine Straße mehrmals zur Baustelle wird, soll unbedingt vermieden werden. 2018 wurde das in der „Lücke“ so gemacht, 2019 in der Mittelstraße. Auf der Agenda stehen noch die Gartenstraße und ein Abschnitt der Haßleber Straße. Auf der Prioritätenliste ganz oben steht allerdings eine ganz andere Baustelle. Denn es muss ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Das alte Gebäude ist nicht nur baufällig, sondern für drei Fahrzeuge zu klein – für das neu angeschaffte Mannschaftsfahrzeug ist kein Platz, es muss im Freien stehen. Weil das Gebäude über kein Fundament verfügt, beginnen sich die Wände zu setzen, es gibt Risse und weitere Baumängel. Deshalb habe man auch von einem Umbau des Gebäudes abgesehen – auch weil die Förderung für eine Sanierung geringer ausfallen würde als für einen Neubau. Jetzt gelte es, um eine Förderung des Landes zu kämpfen – in der Hoffnung, dass die Motivation der Kameraden der freiwilligen Feuerwehr bis dahin nicht nachlässt...