Alte Bäume sind wie Denkmale

Steht bei Ihnen noch der Weihnachtsbaum in der Stube? Ja? Dann steht die Frage, ob Sie beim Blick auf das leuchtende Symbol des Weihnachtsfestes auch daran gedacht haben, dass dieser Baum gefällt wurde? Extra für Sie.

Keine Angst, ich mach hier nicht die Diskussion auf, dass ein echter Umweltfreund es nicht gut finden kann, nur für die eigene Besinnlichkeit einen Baum schlagen zu lassen. Aber bleiben wir bei den Bäumen, die 2019 in Erfurt eine Beachtung fanden wie nie zuvor.

Da fallen in der Geraaue vom Nordpark bis nach Gispersleben über 1000 Bäume. Das Petersberg-Plateau wird nahezu komplett abgeräumt. In der Arnstädter Straße wird die Kettensäge an sieben großen Bäumen angesetzt. Und immer soll es für die gute Sache sein: An der Gera wird Wildwuchs beseitigt, um den Fluss wieder naturnah zu machen. Der Nordpark wird für die Zukunft umgestaltet. Auf dem Petersberg tragen die Fällungen dazu bei, so heißt es, dass das Areal ein echter Publikumsmagnet wird. Zur Bundesgartenschau (Buga) und auch danach. In der Arnstädter Straße schließlich fallen die Bäume für einen Radweg. Aber trotz all dieser Begründungen: Es gab Demonstrationen und hitzige Debatten, etwa beim Forum unserer Zeitung.

In Erklärungsnot sind neben der Stadt selbst die Grünen. So haben sie die Entwürfe für den Radweg mitgetragen und können in diesem Jahr, wo die halbe Welt Bäume rettet, schlecht für die Fällungen sein. Das Herumeiern macht es aber oft so anstrengend. Denn eines darf nicht vergessen werden. Die Stadtentwicklung kann nicht allein an Bäumen festgemacht werden. Und da sind klare Positionen gefragt. Sowohl bei den Stadträten als auch in der Stadtverwaltung.

Hierfür nun ist der aktuellste Streitpunkt das Paradebeispiel. Es geht um das Wäldchen auf dem Petersberg, durch das der Bastionskronenpfad führen soll. Klare Auffassung der Stadt und der Buga GmbH ist es: Erst ein rings um die Zitadelle verlaufender Pfad wird ein echtes Erlebnis für die Besucher. Warum aber kehrt man bei der Ankündigung von ersten Fällungen im Wäldchen permanent heraus, dass es nur um Verkehrssicherungspflicht geht? Nachtigall – oder Kleiber oder Specht – ick hör dir trapsen. Ich wette, ohne Buga-Pfad hätte man das Wäldchen noch länger Wäldchen sein lassen. Denn Dreijährige gehen hier allein nicht hin. Zehnjährige daddeln lieber Handy und wer mit dem Mountainbike hier durchbrettert, bricht sich eher bei einem Sturz den Arm, als dass er durch einen fallenden Ast zu Schaden kommt.

So wünsche ich mir einen verantwortungsvollen und souveränen Umgang mit dem Stadtgrün. Naturfreunde, die sich mit einem Bastionskronenpfad anfreunden, können mit nachvollziehbaren Argumenten überzeugt werden. Denn jede Rußrindenkrankheit, die wie im Fall des Wäldchens zunächst ohne Labornachweis ins Spiel gebracht wird, nährt den Argwohn.

Eines aber dürfte auch klar sein. Wenn man den dramatischen Klimawandel ernst nimmt, sollte behutsamer mit dem Stadtgrün umgegangen werden. Bei Planungen möglichst jeden Baum zu erhalten, muss Credo der Stadtplaner werden. Des guten Stadtklimas wegen!

Und so bin ich dankbar für das Streiten der Baumschützer. Denn ihre Beharrlichkeit hat nicht nur das Thema auf die Tagesordnung gehoben, sondern Erfurt in den vergangenen Jahren viel gegeben. Auf dem Anger wurden nach Protesten große Bäume nachgepflanzt. Auf der Venedig-Insel fand sich doch eine Lösung für eine neue Ufermauer, ohne dass große Bäume umgesägt werden mussten. Und: Die verbliebenen alten Bäume stehen der Rathausbrücke und der Krämerbrücke gut zur Seite.

„Alte Bäume verdienen es, wie Denkmale behandelt zu werden“, sagte bei erwähntem Baumforum der Landschaftsgärtner Dirk Fromberger. Wenn die Stadt das verinnerlicht, sollte sich künftig die eine oder andere Diskussion erübrigen.