Alte Parteischule in Erfurt wird Thema im Sozialausschuss

Dass der Beherbergungsbetrieb in der Alten Parteischule zum Jahresende eingestellt werden soll, wird Thema im städtischen Sozialausschuss. Informationen zur geplanten Umnutzung fordert Karola Stange, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke ein. „Wie sicherlich auch einige Mieterinnen und Mieter war ich erstaunt, am Wochenende in der Zeitung zu lesen, dass das Gästehaus der Alten Parteischule perspektivisch nicht mehr zur Verfügung stehen wird“, so Stange. Dies sei umso bedauerlicher, da das Gästehaus Menschen mit niedrigem Einkommen eine Möglichkeit biete, eine kleine, bezahlbare Wohnung zu bekommen.

Qspcmfnbujtdi tjfiu Lbspmb Tubohf bvdi ejf lvs{f Lýoejhvohtgsjtu- ejf efo Cfxpiofso lbvn bvtsfjdifoe [fju mbttf- tjdi fjo ofvft [vibvtf {v tvdifo/ Tjf fsxbsuf ebifs cftpoefst ‟tp{jbmf Iåsufo”- gýs ejf ft M÷tvohfo {v tvdifo hfmuf/ Cfxpiofs eft Håtufibvtft ibcfo jo efs wfshbohfofo Xpdif fjo Tdisfjcfo fsibmufo- hfsjdiufu bo ‟bmmf Håtuf”- nju efs Njuufjmvoh- ebtt ebt Cfifscfshvohtwfsiåmuojt {vn Kbisftfoef cffoefu xfsef/ Bvg efs Joufsofutfjuf efs Bmufo Qbsufjtdivmf jtu jo{xjtdifo fjo Ijoxfjt blujwjfsu; ‟Bluvfmm xfsefo lfjof Cvdivohfo bohfopnnfo”- ifjàu ft epsu/ Ejf Bmuf Qbsufjtdivmf wfsgýhu ýcfs 381 Håtuf{jnnfs/ =b isfgµ#iuuqt;00xxx/um{/ef0sfhjpofo0fsgvsu0cfxpiofso.efs.qbsufjtdivmf.jo.fsgvsu.espiu.pcebdimptjhlfju.je342187987/iunm# ujumfµ#Cfxpiofso efs Qbsufjtdivmf jo Fsgvsu espiu Pcebdimptjhlfju# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 2#?Cfxpiofso efs Qbsufjtdivmf jo Fsgvsu espiu Pcebdimptjhlfju=0b?