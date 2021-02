Alte Synagoge in Erfurt präsentiert sich digital

Erfurt. Das Museum ist zu erleben als Objekt in einer Ausstellung zu 1700 Jahren jüdischen Lebens in Mitteleuropa.

Als eines von 58 Objekten ist das Erfurter Museum Alte Synagoge in der neuen digitalen Ausstellung „Shared History – 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum“ präsent. Online abrufbar ist diese seit Sonntag.

Im Rahmen der Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus wurde die Begleitausstellung im Berliner Paul-Löbe-Haus eröffnet. Anhand von 58 Objekten erzählt sie die Geschichte von Jüdinnen und Juden in Mitteleuropa und zeigt die enge Verflechtung jüdischer Geschichte mit den Menschen, Regionen und Ländern.

Die analoge Ausstellung im Paul-Löbe-Haus in Berlin muss aktuell wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen bleiben, es wird aber online je ein neues Objekt enthüllt. Mit dabei sind unter anderem die Brille des Philosophen Moses Mendelssohn und der Stolperstein von Anne Frank.

Als eine der ältesten und am besten erhaltenen Synagogen in Mitteleuropa ist die Alte Synagoge in Erfurt nicht nur ein wichtiges Zeitdokument jüdischer Kultur in dieser Stadt. Auf der Website des Projektes „Shared History“ ist sie daher als das Objekt Nummer 5 von insgesamt 58 digital sichtbar.

Auf einer interaktiven Karte lassen sich die Orte, von denen die Objekte erzählen, anklicken, um Hintergründe zu erfahren. Zu allen „Objekten der Woche“ werden begleitende Texte sowie Hintergrundinformationen wie zum Beispiel Entstehungszeit und -ort veröffentlicht. Alle Objekte kann man sich auch auf einem Zeitstrahl anzeigen lassen, um diese in der Historie zu verorten.

Die komplette digitale Ausstellung öffnet in der ersten Märzwoche ihre Pforten. Bis dahin gibt es im Rahmen der Objekte schon viel Wissenswertes zu entdecken. Ausschnitte aus der Eröffnungsansprache von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sind ebenfalls online verfügbar.

